رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم مدافع توتنهام

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حصل مسئولو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على توقيع "كيران تريبير"، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري الجارية .

وبحسب البيان الرسمي لأتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم .

وكان تريبير أحد أهم عناصر السبيرز في الموسم الماضي، وقادهم للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل خسارة اللقب ضد ليفربول .

وينتظر أن يعتمد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، على تريبير في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل خوانفران توريس هذا الصيف، حيث لم يجدد عقده مع الفريق الإسباني .

ولم يكشف الأتلتي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إنجليزية قدرتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى مكافآت أخرى .


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