» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر

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المصريون

امم افريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد الجزائري، توقيع عقوبات قاسية على الجماهير الجزائرية، حال حدوث عمليات شغب أمام السنغال يوم الجمعة المقبل، خلال مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وجاء ذلك خلال خطاب أرسله الاتحاد الأفريقي إلى الاتحاد الجزائري، حيث طالبه بمخاطبة الجماهير الجزائرية ، بضرورة ضبط النفس وعدم إثارة الشغب .

وكان الاتحاد الأفريقي عاقب الاتحاد الجزائري بغرامة قدرها 10 آلاف دولار، بسبب شغب الجماهير خلال مباراة نيجيريا بدور نصف النهائي للبطولة .



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