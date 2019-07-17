«روهر» يعلن تشكيل نيجيريا أمام تونس

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تونس

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كشف "جرونوت روهر"، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، عن تشكيل النسور أمام تونس فى اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة مساء مساء اليوم على ستاد السلام فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس أمم إفريقيا 2019 .

وكان المنتخب التونسى قد خسر فى الدور قبل النهائى أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، فيما خسر منتخب نيجيريا أمام نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف .

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي ..

 حراسة المرمى: أوزوهو

خط الدفاع: ايكونج - أوميريو - اينا - فاى كولينز

خط الوسط: نديدى - إيتيبو - شيكويزى

خط الهجوم: أيوبى - أحمد موسى - ايجالو


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