راهب: البدينات لن يدخلن الجنة.. فماذا حدث له؟

17 يوليه 2019 - 08:01 م

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى الراهب الأب مارسيلو روسي 52 عامًا، حيث يلقى عظة تحدث خلالها عن أن السيدات اللاتي يعانين من البدانة "لن يدخلن الجنة".

وأثار الراهب غضب سيدة من الحاضرين ما جعلها تصعد على المسرح متجاوزة الحراس، ودفعته بقوة، في سقطة كادت أن تفقده حياته.

وعلى الرغم من أن المسافة التي سقط خلالها قد تسبب كسر بالرقبة، لكن هذا لم يحدث وقال الراهب "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".

Le père Marcelo Rossi a été agressé (au Brésil) lors de la messe dominicale du 14/07 par une « féministe ». pic.twitter.com/kBK0wFWQ1h — ZenoIzbak (@ZenoIzbak) July 15, 2019 Nota Oficial

A Canção Nova lamenta o incidente ocorrido com o padre Marcelo Rossi. O sacerdote passa bem, conforme vídeo abaixo. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e presidiu a celebração até o fim.

Fonte: Canção Nova pic.twitter.com/WIxJmTTMUp — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019







