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بروتوكول تعاون بـ"مصر للطيران" لنقل الحجاج الفلسطينيين

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مصر للطيران
مصر للطيران

أحمد سالم

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مصر للطيران

وقعت الشركة الوطنية مصر للطيران، بروتوكول تعاون، لنقل 3400 حاجًا من الحجاج الفلسطينيين، على متن 12 رحلة خاصة، خلال موسم الحج لهذا العام إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة الجوى.

حضر توقيع البروتوكول كابتن وليد تميم مدير عام الخطوط الفلسطينية، وسعيد الأغى المدير الإقليمي للخطوط الفلسطينية بمصر، وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بمصر للطيران، وعمرو محمود مساعد رئيس القطاع التجاري وطارق يوسف مدير إدارة الرحلات الخاصة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول أيضا لنقل 6100 حاجا من حجاج دولي مالي، من موسم هذا العام إلى الأراضي المقدسة.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم إعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة علي نقلهم مصر للطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقي.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من غدا الخميس، الموافق 18 يوليو الجاري علي أن تكون أخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.



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