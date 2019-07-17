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رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي عن تلقى نادى قاسم باشا التركي، عرضًا رسميًا من أحد الأندية الإيطالية لضم نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع أن نادي سامبدوريا الإيطالي، قدم عرضًا يتجاوز الـ10 ملايين يورو لنادي قاسم باشا من أجل التعاقد مع "تريزيجيه".

ويعد نادي أستون فيلا الإنجليزي، أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب المصري صاحب الـ24 عامًا، في ميركاتو الصيف.

وفي وقت سابق أعلن حسن حلمي أوكشوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا، أن ناديه يرفض التخلي عن "تريزيجيه" بأقل من 10 ملايين يورو.


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