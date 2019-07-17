  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:18 ص
بحث متقدم
انتحار

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

شاهد .. ماذا فعل "وليد الفراج" في مرتضى منصور؟

إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

الملك سلمان

قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنان شهير: دلوقت بقيت بكرهك

رؤوف خليف

رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

#

مظاهرة في تل أبيب ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن"

#

شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"

#

إنترناشونال بيزنس تعلن فوز أكيومن كأفضل إدارة أصول وصناديق الاستثمارية

المصريون

منتخب مصر

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي تمكن من الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010 هو الأفضل في القرن الحالي.

وقالت المجلة ذائعة الصيت في فرنسا أن الجيل الذهبي الذي قاد منتخب مصر للحصول على بطولة كأس الامم الافريقية قد يكون الأفضل في افريقيا خلال القرن الـ 21، لاسيما وأن التتويج بالبطولات الثلاث جاء دون أن يتذوق منتخب "الفراعنة" لمرارة الهزيمة .

وأضافت المجلة الفرنسية، أن منتخب مصر حصد بطولة كأس الامم الافريقية ثلاث مرات متتالية في أمر عجز أي منتخب افريقي أخر عن تحقيقه، مشيرة إلى أن المنتخب المصري نجح في فرضه هيمنته على القارة السمراء قبل أن يتواجد ضمن صفوفه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يعتبره البعض أنه اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية .

وإستبعدت المجلة الفرنسية أن ينجح منتخب افريقي في المستقبل القريب في تكرار إنجاز منتخب مصر .

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الامم الافريقية بـ 7 ألقاب يليه منتخب غانا بـ 5 ألقاب .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة
» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه
» فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة
» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود