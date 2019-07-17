«صلاح» يلعب إسكواش.. ومتابعون: يطبق فن اللامبالاة

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نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك أثناء قضاء أجازته، قبل السفر إلى إنجلترا استعداد للموسم الجديد مع فريقه.

وظهر صلاح في الصورة ماسكًا بمضرب وهو يلعب لعبة الإسكواش في إحدى الصالات المغطاة وجاءت تعليقات المتابعين مشيرة إلى ما يتمتع به صلاح من فن اللامبلاة، حيث قالت أحد المتابعين "هو انت قرأت كتاب اللامبالاة كام مرة يا ابوصلاح".

ويتعرض اللاعب في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا بمصر 2019، بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، فيما اكتفى صلاح بتسجيل هدفين فقط في أربعة مباريات خاضها الفريق.

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