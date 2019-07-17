  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:23 ص
بحث متقدم
انتحار

شاب ينشر بث مباشر لانتحاره بالمنوفية: عايز منكم دعوة تخفف عذابي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

شاهد .. ماذا فعل "وليد الفراج" في مرتضى منصور؟

إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

الملك سلمان

قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنان شهير: دلوقت بقيت بكرهك

رؤوف خليف

رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفي الفقي

الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

قتل

تفاصيل جديدة عن قضية فتاة العياط

الشقق المفروشة - أرشيفية

«مافيا الشقق المفروشة للمغتربات».. استغلال وأمراض وأشياء أخرى

شاهد.. رسالة خاصة من هند صبري لـ"نسور قرطاج"

الصفحة الأخيرة

هند صبري
هند صبري

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مدرب تونس يفاجئ الجماهير بتصرف غير متوقع

#

«الخزري» يقود هجوم تونس أمام موريتانيا

#

نجم تونس يعلق على غياب ظهير الأهلي

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

منتخب تونس

هند صبري

تونس ونيجيريا

نشرت الفنان هند صبري تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وجهت خلالها رسالة للشعب التونسي ومنتخب تونس خاصة بعد الخسارة أمام منتنخب السينغال بالدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وكتبت الفنانة في تغريدتها "أيا كانت النتيجة انا فخورة بنسور قرطاج وإصرارهم  في الملعب تحدوا الظروف والصعاب ووصلوا للدور القبل نهائي  واليوم يلعبون على البرونزية... مربوحة ولاد بلادي".

ودعم العديد من متابعيها رسالتها الموجهة للفريق بقولهم " انشالله زينة..بقدرة ربي مربوحة" وقال آخرون " ان شاء الله الفرجاني يعوض النهارده".

ويلعب المنتخب التونسي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر أمام منتخب السينغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا بمصر.

شاهد..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زوجها الفنان: لو العصمة بأيدي كنت طلقتك
» فنان شهير يكشف عن أخطر موقف تعلمه أثناء عمله بمحل كشري
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة
» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه
» فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة
» رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته
» رسميًا.. نادٍ إيطالي يتقدم بعرض لضم "تريزيجيه"
» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21
» عقوبات قاسية في انتظار جماهير الجزائر
» «فضل» يطالب الجماهير بحضور مباراة السنغال والجزائر
» الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود