السودان.. 5 قتلى في حادثة دهس بسيارة لـ«الدعم السريع»

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خالد الشرقاوي - وكالات

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«العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»

أعلنت لجنة أطباء السودان المعارضة، الأربعاء، ارتفاع قتلى حادثة دهس سيارة تتبع لقوات الدعم السريع، أسرة كاملة في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، الإثنين الماضي.

وذكرت اللجنة، في بيان لها أن رفعت جلال الدين (25 عاما)، توفي بعد معاناة داخل العناية المكثفة بمستشفى أم درمان التعليمي، غربي الخرطوم، إثر دهسه مع أسرة تتكون من 4 أفراد، بواسطة سيارة تتبع لقوات الدعم السريع (تتبع للجيش) قبل يومين، ليلحق بالقتلى الأربعة، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات حتى نشر هذا الخبر.

والإثنين الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن سيارة تتبع لقوات الدعم السريع، دهست أسرة كاملة في مدينة أم درمان، توفي على إثرها 4 منهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع الفرقاء السودانيون، بالأحرف الأولى، وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم، بعد تأجيل دام 3 أيام، وجلسة مفاوضات استمرت ساعات طويلة.

وينص الاتفاق في بعض بنوده، على أن "يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا)".

ورغم توقيع الاتفاق، لا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.


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