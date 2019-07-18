الفقي: استضافة مصر للبطولة أهم من الفوز بالكأس

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يعتبر نجاح مصر في استضافة بطولة الأمم الإفريقية أهم من الفوز بالكأس، مشيرا الى أن التنظيم الجيد للبطولة يعكس ريادة مصر لإفريقيا في كثير من المجالات.

واضاف "الفقي" "، في حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"  :" انه ينظر لكرة القدم ولاستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية بمنظور سياسي".

وتابع :" استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا وترحيبها بالوفود الإفريقية تعزز علاقاتها بجميع دول القارة، ويعزز الانتماء المصري الإفريقي".


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