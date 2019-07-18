"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي استمرت 48 ساعة، مشيرا الى أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الغد من 4 إلى 5 درجات، وأن نسب الرطوبة ستكون أقل.
وقال "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" :"إن الموجة كانت شديدة الحرارة واستمرت لمدة 48 ساعة"، لافتًا إلى أنها حدثت نتيجة منخفض من الصحراء الغربية.
وأضاف :" أن هذا الانخفاض سيستمر حتى يوم الأحد المقبل على الأقل"، قائلا: "مش عايزين ننسى إننا في الصيف".
ونصح المواطنين بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة خاصة في وقت الذروة.
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