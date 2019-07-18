قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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قطر

السعودية

خصصت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رابطا خاصا للقطريين الراغبين في إنهاء إجراءات الحج والعمرة، مطالبة السلطات القطرية بعدم حجبه كما فعلت في روابط إلكترونية سابقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الحج والعمرة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لخدمة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن "تأتي انطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم، ولاتاحة الفرصة للأشقاء القطريين بالقدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان".

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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