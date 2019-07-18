» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: النفوس وحشة

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أصالة

بهاء الدين محمد

شن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد هجوما شرسا على المطربة أصالة بعد تدخلها لحذف أغنية عملا عليها سويا على صفحته بـ"يوتيوب".

وكتب بهاء: "أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين؟ هو ده الفن؟ هل محمد عبدالوهاب ولا بليغ حمدي أو غيرهما من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟".

وتابع: "أغرب حاجة بشوفها إن في بعض الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبي!".

وأضاف: "معلش بحاول ولن تتخيلوا بعمل مجهود قد إيه علشان أنزلكم أعمالي وكم المعاناة اللي بعيشها ورا كل أغنية باشيرهالكم رغم إن الموضوع مفيش منه أي عائد مادي نهائي".

واستكمل: "كل الموضوع عائد أدبي وفني وكان نفسي أكمل وأعرفكم على أعمالي ولكن بعض الأشخاص والشركات بتمنع حتى الفن".

وتابع: "ولكن أشكر كل الناس اللي طلعت محترمة بجد وكانت بتسهل وتساعد إن أعمالي تبقى على صفحتي لأن ناس كتير ما يعرفوش غير جزء بسيط من أعمالي، وكنت أتمنى أكمل، ولكن النفوس والفلوس وحشة، وأعتذر لكم عن عدم الاستمرار وخلينا في الجديد وإن شاء الله خير".

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