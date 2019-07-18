  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:20 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

إجراء اختبار ذكاء لـ "أولاد زايد".. ما الأمر

عرب وعالم

اسد الأمارت محمد بن زايد
اسد الأمارت محمد بن زايد

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

لقاء مفاجئ بين "الجبير" وقرقاش.. تعرف على السبب

#

مستشار بن زايد: قريبًا سيحدث هذا الأمر

ضاحي خلفان

بن زايد

اختبار ذكاء

نشر ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي السابق، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن إجراء اختبار للذكاء لأولاد زايد معلقا : "نحن على يقين أن الأذكياء يصنعون التقدم".

وكتب "خلفان" في تغريدته: "قام صندوق الوطن بإجراء اختبارات ذكاء لعيال زايد...نتائج درجات الأذكياء جدا...طلبت منه أن يعدها في قائمة لعرضها على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان...نحن على يقين أن الأذكياء يصنعون التقدم".

وأضاف في تغريدة أخرى:"لا ينبغي أن تكون العقول الذكية درجاتهم على الورق..ولكن ينبغي أن تتحول عمل يكون متميزا في شتى المجالات والطرق".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع التغريدة، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "نعم أبناء زايد أذكياء، والأهم هو طموحهم كبير"، بلا شك ويتساءلون لماذا الإمارات متقدمة ومتطورة  وشعبها أسعد شعب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود