تطور سريع.. قبة حديدية جديدة لإسرائيل بالقرب من غزة

18 يوليه 2019 - 11:58 ص

أعلنت مصادر أن إسرائيل نصبت "قبة حديدية" جديدة عند حدودها الجنوبية.

وأدهش ذلك الخبراء لأن الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي المسماة "القبة الحديدية" أصبح على مقربة من الحدود مع قطاع غزة إلى درجة يمكن معها تدميره بسهولة.

وسعت مؤخرا الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى إبرام صفقات أسلحة مع كوريا الجنوبية وبيعها منظومة "القبة الحديدة"، ويأتي ذلك بالوقت الذي يزور الرئيس الإسرائيلي، رؤوفيين ريفلين، العاصمة سيول، حيث التقى نظيره مون جيه-إن، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لاتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيجري في نهاية شهر يوليو الجاري، زيارة إلى كوريا الجنوبية، للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



