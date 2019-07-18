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وزير المالية: أصبروا شوية عشان خاطر عيالكم

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الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

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المالية

محمد معيط

إم بي سي 2



أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،أن هناك عددا كبيرا من المؤشرات الإيجابية على تحسن الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع الإيرادات عن المصروفات بنحو 104 مليارات جنيه، بما يحقق فائض بالموازنة العامة بقيمة 2% من الناتج المحلي.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بس مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك انخفاضا في العجز الكلي لـ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وتابع، الإصلاح الاقتصادي مؤلم للمواطنين، لكن قدرة المواطنين على التحمل سيجنب أبناءهم وأحفادهم ما نحن فيه الآن، مخاطبا المواطنين :" اصبروا شوية عشان خاطر عيالكم ".

 وأشار إلى أن تقرير الإيكونوميست أكد أن مصر ثالث أعلى معدل نمو في العالم بعد الصين والهند، موضحًا أن المواطنين مازالوا يعانوا ونحن بحاجة لمزيد من التحسن في الصحة والتعليم والأسعار والطرق، لكن هناك إنجازات تمت في مجال الكهرباء والغاز والطرق، مشددًا على أن شغل الحكومة الشاغل أن يتم توجيه عوائد الإصلاح الاقتصادي لتطوير التعليم والصحة وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.

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