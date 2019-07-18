فنانون أحرجوا معجبيهم بطريقة مهينة.. آخرهم "العسيلي"

حب الجمهور للفنانين والمشاهير قد يصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الهوس، ما يدفعهم لفعل تصرفات عفوية تعبر عن شغفهم بفنانهم المفضل، ولكن أحيانًا قد "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، فحبهم للتقرب من فنانهم المفضل والتقاط الصور التذكارية معه، يتسبب في إحراج الفنانين لمعجبيهم بطريقة قد يراها البعض "مهينة" أو "غير لائقة".

لذا لم يكن المطرب محمود العسيلي أول الفنانين الذين طالتهم ألسنة النقد بعد وقوعهم في مواقف محرجة مع معجبيهم، في أثناء وقوفهم على المسرح، بل سبقه العديد من المطربين.

محمود العسيلي

في الأيام الماضية، تصدر الفنان محمود العسيلي مؤشرات البحث على جوجل، بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب انتشار فيديو يرد فيه على أحد حضور حفتله يطلب منه التقاط صورة معه، قائلًا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا؟".

في المقابل، هاجم عدة من الفنانين والمشاهير تصرف "العسيلي"، حيث كتب المطرب رامي صبري، عبر حسابه على فيس بوك: "ماينفعش أبدا الفنان يتعامل مع جمهوره بقلة ذوق، لأن ببساطة الجمهور هو اللي بيخليك نجم ويكبرك".

من جانبه، أوضح "العسيلي" أنه هدفه كان عدم تمييز شخص عن آخر، ومع ازدياد الهجوم، اعتذر عبر حسابه على تويتر، وأوضح أن الصورة غير مكتملة، وأن الشخص الذي طلب التصوير ألح في الطلب، وكان لا يرد أن يحدث تمييزا، وإذ التقط صورة معه سيضطر لالتقاط صور مع كل الموجودين، وهو ما سيمنعه من الغناء.





إليسا

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة اللبنانية إليسا، يظهرها عقب انتهائها من إحياء حفل ليلة رأس السنة الماضية، ورفضت التقاط صورة مع إحدى معجباتها، وسارت مسرعة إلى خارج موقع الحفل بأحد الفنادق بمدينة دبي الإماراتية.

وشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المطربة اللبنانية، وبعضهم اعتبر تصرف إليسا غير مقبول تجاه معجبيها، وآخرون طالبوها بالاعتذار عن هذا الموقف.

عمرو دياب

انتشر عبر "السوشيال ميديا" فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعد أن ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

وقال "دياب" لطالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".





نجوى كرم

في نوفمبر عام 2014، ارتبط اسم المطربة اللبنانية نجوى كرم بموقف محرج مع أحد معجبيها، وذلك في أثناء إحيائها حفلا غنائيا في مدينة سيدني الأسترالية، حيث ألقى المعجب مالاً عليها بينما كانت تغنّي، فتوقفت نجوى عن الغناء، وأحرجته قائله: "الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام عليك وعيب عليك اللي عم تعملو".





جورج وسوف

في حفل المطرب اللبناني جورج وسوف بإمارة أبو ظبي، وقعت مشادة كلامية بين منظم الحفل وبعض الحاضرين، انتهت بضرب متعهد الحفل، وعندما علم بذلك جورج هدد المعتدين من الجمهور بكسر أيديهم، وتوقف عن الغناء ووجه حديثه إلى الحاضرين قائلا: "لو اللي ضرب المتعهد فاكر نفسه قوي في اللي أقوى منه".

شيرين

أحرجت الفنانة المصرية ?شيرين عبد الوهاب? أحد معجبيها، برد فعلها خلال إحدى حفلاتها في القاهرة، حيث قام أحد المعجبين الحاضرين بإبداء حبه الكبير لشيرين عبدالوهاب، حيث صرخ لها بصوت عال "بحبك"، فردت عليه شيرين قائلة: "كان نفسي أقولك بحبك بس أنا دلوقتي متجوزة وبحب جوزي أوي".

ميريام فارس

نشر برنامج "أخبار الفن" المذاع على قناة السومرية العراقية مقطع فيديو لميريام فارس، وهي تحرج أحد المعجبين بحفل لها، قائلة: "بصبص لبكره ما يطلعلك شي، أنا لابسة شورت"، وهو ما دفع جميع الحاضرين للضحك.

إلهام شاهين

في يناير من العام الماضي، أثار معجب استياء الفنانة إلهام شاهين أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "هز وسط البلد" في سينما "فاميلي" بالمعادي، حيث قام بوضع يده على كتفها وأراد التقاط صورة تذكارية معها، لكنها أحرجته قائلة: "ماينفعش تحط إيدك على كتفي، ومش هتصور معاك بعد التصرف ده، أصل أنا مش حق مكتسب للبشر".