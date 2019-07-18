  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:18 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

#

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟

يحيي الفخراني

تركي آل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى الفنان يحيى الفخراني بعد عرضه مسرحية "الملك لير" فى الساحل بجدة.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو، عبر حسابه على "فيس بوك"، للفنان يحيى الفخرانى خلال عرضه المسرحية، وعلق عليه: "الفنان القدير يحيى الفخراني في جدة".

ومن المقرر أن يستمر العرض هناك لمدة 3 أيام فقط، على غرار مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، والتى تم عرضها هناك للمدة نفسها.

وكان يحيى الفخراني قدم رائعة "شكسبير" من قبل على المسرح القومي في عام 2001، وحققت منذ ذلك الوقت نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون، متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وقرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة، الكبيرة جونريل، والوسطى ريجان، والصغرى كورديليا، استنادا إلى أي منهن تحبه أكثر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود