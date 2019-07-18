رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى الفنان يحيى الفخراني بعد عرضه مسرحية "الملك لير" فى الساحل بجدة.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو، عبر حسابه على "فيس بوك"، للفنان يحيى الفخرانى خلال عرضه المسرحية، وعلق عليه: "الفنان القدير يحيى الفخراني في جدة".

ومن المقرر أن يستمر العرض هناك لمدة 3 أيام فقط، على غرار مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، والتى تم عرضها هناك للمدة نفسها.

وكان يحيى الفخراني قدم رائعة "شكسبير" من قبل على المسرح القومي في عام 2001، وحققت منذ ذلك الوقت نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون، متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وقرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة، الكبيرة جونريل، والوسطى ريجان، والصغرى كورديليا، استنادا إلى أي منهن تحبه أكثر.