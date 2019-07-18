مقتل 6 عناصر بالحرس الجمهوري بسوريا

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وكالات - سارة أشرف

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سوريا

مقتل

6 جنود

قتل 6 عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري السوري، بقيادة اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم كانت تقلهم في محافظة درعا جنوب البلاد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم يتمكن من تحديد الجهة المسئولة، لكنه أشار إلى أن قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا.

وأوضح «المرصد» أن «مقاتلين معارضين سابقين يشنون عادة هجمات مماثلة ضد قوات النظام».


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