  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:18 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

هجوم جديد يلاحق محمد رمضان.. تعرف على السبب

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

لقاء مفاجئ بين "الجبير" وقرقاش.. تعرف على السبب

#

"محمد عبده" يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

#

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

سعد المجرد

محمد رمضان

انساي

عقب نشر الفنان محمد رمضان، الكليب الغنائي الجديد ، انساي، على قناته بموقع ” يوتيوب ” والذي يغني معه في دويتو لأول مرة المطرب المغربي، سعد لمجرد ، تعرض لانتقاد حاد من متابعيه بسب ما واصفه بـ"عقدة الفقر".

وعلى الرغم من إعجاب الجمهور بقصة الكليب إلا أن بعضهم عبر عن ملله من معاناة الفقر التي يظهر بها الفنان المصري في أغلب أعماله وكأنها عقدة ما .

حيث ظهر محمد رمضان كطباخ بأحد المطاعم بينما كان “لمجرد ” “وييتر” بنفس المطعم ، ويرى رمضان حبيبته تسير مع آخر غني ليقرر التمرد على الفقر ويساعده في ذلك العثور على مبلغ مالي .

ويتابع الكليب القصة، إذ يصبح النجمان ثريين وبالفعل تحاول حبيبة “رمضان ” العودة إليه إلا أنه يرفض .

وكان” رمضان ” قد أدى أدوارا كثيرة لأشخاص يعانون من الفقر وكأنه يحاول معالجة مشكلة اجتماعية خاصةً أنه اعترف بنشأته البسيطة بعيدا عن حياة الرغد والثراء .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود