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"كلوب" يحسم الجدل حول رحيل صلاح وماني

الرياضة

صلاح وماني
صلاح وماني

وكالات

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ارتبط اسم ثنائي ليفربول محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وساديو ماني لاعب السنغال، بالرحيل عن صفوف الريدز، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بعد موسم استثنائي قدماه رفقة الفريق الإنجليزي ومنتخبات بلادهم.
ويبدو أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لا يرغب في التفريط في أي من عناصره الأساسية، أو إجراء تعديلات على الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أن المدرب الألماني أبدى سعادته ورضاه بأداء اللاعبين الذي يمتلكهم، وأن عدم قيامه بأي تدعيمات الميركاتو الجاري لن يؤثر على الفريق، حسب ما أبرزت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.


ومع وصول عروض رسمية ومفاوضات لعدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم صلاح وماني، إضافة إلى ارتباط آخرين بالانتقال إلى ليفربول كحلول بديله لرحيل نجومه، حسم الألماني الجدل حول رحيل أي من نجومه، بقوله أنه يشعر بالاكتفاء والراحة مع اللاعبين المتواجدين في فريقه، قائلاً: "أشعر بالراحة التامة وغير مشغول بالبحث عن لاعبين آخرين، خارج الفريق الذي امتلكه، خلال السنوات الماضية قمنا بتدعيمات قوية، جعلتنا لسنا بحاجة إلى بيع أو شراء لاعبين هذا الموسم، وسنكون جاهزين بقوة لمنافسات الموسم الجديد".

وعاد ليؤكد اقتراب انضمام الرباعي، أليسون بيكر ومحمد صلاح وروبرتو فيرميتو وساديو ماني، للمعسكر الإعدادي للفريق خلال الفترة المقبلة، استعداداً لخوض أول مباريات الريدز، والتي ستكون بملاقاة نوريتش سيتي، في مستهل رحلة الفريق في البريميرليج، الذي أنهى موسمه به الموسم الماضي، محتلاً المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب اللقب.


جدير بالذكر، أن عدد من لاعبي ليفربول دخلوا دائرة اهتمام العديد من الأندية، بعد موسم استثنائي قدموه رفقة الفريق، حصدوا خلاله لقب دوري أبطال أوروبا، لعل أخرهم فيرجيل فان ديك الذي بات أحد أهداف برشلونة الإسباني، لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، سعياً وراء تدعيم خط دفاعه الذي عانى كثيراً العام المنقضي.

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