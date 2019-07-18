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«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

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الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي - متابعات

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، وهو الشيء الذي شعر به المواطنون بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد.

وقال "شاهين"، خلال تقرير بثته فضائية "إكسترا نيوز"- إن أمس الأربعاء، شهد أعلى ارتفاع للحرارة بـ42 درجة، خلال الموجة الحارة التي استمرت 3 أيام، مؤكدا أن نسب الرطوبة تصل في بعض الأحيان إلى 70%.

وأضاف "بدءا من اليوم تنكسر هذه الموجة الحارة، حيث سجلت الحرارة على القاهرة 37 درجة"، مشيرا إلى أن التحسن في درجات الحرارة سيستمر خلال الـ 4 أيام المقبلة.

وأوضح أن الشبورة المائية ستظهر على الطرق التي تؤدى إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، وأنها تتكون بعد الفجر وحتى الساعة 9 صباحا، وتتلاشى بمجرد نشاط أشعة الشمس.

وقال إنه بداية من يوم الاثنين، ستعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى، بمعدل درجة أو درجتين، ولكن ستكون أعلاها 38 درجة.



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