وزارة الطيران: استقبال ونقل 105 آلاف حاج هذا العام

قال وزير الطيران المدني إن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام، يتم نقلهم على متن شركات الطيران المصرية والسعودية.

وكلف وزير الطيران المدني، خلال كلمته باحتفالية سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخري، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تشرف بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي مسئولية كبيرة على العاملين بقطاع الطيران المدني، حيث تم التنسيق مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.