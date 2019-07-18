» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، تنفيذ حكم بالإعدام ضد 3 أشخاص في جدة، بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها، وذلك بعد إصدار أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض.

وأشار البيان إلى أن المتهم الباكستاني سلم هتان المرأة حتى يمارس الأخير عليها "الفاحشة"، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.



وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فِعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض؛ فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".