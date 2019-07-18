فتوى صادمة لـ «برهامي» عن تطبيق «فيس آب»

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أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بتحريم استخدام تطبيق "فيس آب"، الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ويستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجه له عبر موقعه "صوت السلف": "ما حكم الشرع فى التطبيق المنتشر الآن على الموبايلات، والذى يقوم بتحويل شكل الأشخاص إلى عمرهم فى سنِّ الشيخوخة بعد ظهور علامات العجز عليهم، مِن خلال رسم تجاعيد الوجه، ومثل ذلك؛ هل هذا فيه شيء مِن التحريم؟".

ورد برهامى، قائلاً: "هذا التطبيق تصوير محرم، وهو مضاهاة لخلق الله، وليس انعكاسًا للضوء أو الظل الذي خلقه الله، بل هو تلاعب بالخلقة يسميه مَن يفعله توقعًا علميًّا".

وأضاف: "في الحقيقة هو داخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) (متفق عليه)، وفي رواية قال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).

وشهد التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب فلتر يقدم تخيلاً لوجوه المستخدمين بعد تقدمهم في العمر.

ويقول "فيس آب"، الذي طورته شركة (ويرليس لاب)، وهي شركة مقرها سانت بطرسبرج، على موقعه الإلكتروني إن لديه أكثر من 80 مليون مستخدم.

وتفيد إحصاءات متجر "جوجل بلاي" على هواتف "الأندرويد" أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون التطبيق.

كما توضح إحصاءات متجر "آي أو إس" الخاص بهواتف "آبل"، أن "فيس آب" صار التطبيق الأول في 121 دولة، ويمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء عشرات الملايين من المستخدمين، ويمكنه استخدامها لأي غرض وفي أي وقت، حسب شروط الاستخدام.


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