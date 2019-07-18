قبل نهائي أمم أفريقيا.. السيسي يستقبل رئيس الجزائر

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السيسي يستقبل رئيس الجزائر

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الجزائري هنأ السيسي، على نجاح استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، معرباً عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، خاصةً المباراة النهائية التي تقام غدًا.

وأشاد السيسي بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، كما أعرب عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستعرض الرئيس الجزائري، تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقاً للمسلك الدستوري.

وأكد الرئيس السيسي، على الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، وبدون التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيا كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.



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