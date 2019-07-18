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"باوك" يطيح بـ عمرو وردة لأزماته الأخلاقية

الرياضة

وردة
وردة

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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ذكر موقع "inpoak" اليوناني، أن عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطنى، بات خارج حسابات فريق باوك، بعد تكرار أزماته الأخلاقية، والتى كان آخرها الأزمة التي أثيرت بشأنه في الأيام القليلة الأخيرة، أثناء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال الموقع إن النادي يفكر في الاستغناء عن اللاعب المصري والبحث عن بديل آخر، بعد زيادة أزماته في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ارتباط اسمه بالعديد من الأزمات، إلا أنه دخل دائرة اهتمام أندية عدة.

وأشار الموقع اليوناني، إلى أن عمرو وردة بات على رأس أولويات باناثينايكوس، لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ولكن النادي لم يقدم عرضاً رسمياً حتى تلك اللحظة لضمه، لاسيما أن النادي يشهد فترة ترميم يسعى خلالها إلى تدعيم صفوفه التي عانت كثيراً على مستوى جميع الخطوط.

وذكر، أن النادي اليوناني الذي يرغب في ضم وردة يواجه أزمة مادية كبيرة، قد تحرمه من الوصول إلى المحطة الأخيرة في المفاوضات مع باوك من أجل وردة، وقد يؤدي ذلك إلى عجز النادي في تلبية مطالب باوك واللاعب من أجل حسن صفقته، ليظل باوك في انتظار الصفقة الأنسب للانتقال للاستغناء عن وردة.


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