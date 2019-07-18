  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:16 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

تعليم الجيزة تعتمد حركة تغييرات قيادية

آخر الأخبار

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

غلق كوبري عباس لمدة 3 أيام بشكل جزئى

#

بالأسماء.. حركة تنقلات بقطاع أمن الجيزة

#

لمدة 3 أيام.."المرور" تغلق أجزاء من محور 26 يوليو بالجيزة للصيانة

#

"العمدة" يعتمد حركة تنقلات عدد من الضباط

قيادات

حركة تغيرات

ترقيات

تعليم الجيزة

اعتمد اليوم خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم الجيزة.

وبناء على هذه الحركة المفاجئة، تقرر نقل السيد صالح عبد الرحمن متولى من منصب وكيل إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية، كما تقرر تكليف السيد طارق حسين الخضرى مدير عام إدارة جنوب التعليمية ، ونقل السيد صالح عبد الرحمن متولى من منصب وكيل إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية ، ونقل السيد بكساوى مصطفى سيد من منصب مدير عام إدارة شمال إلى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية.

كما قرر حجازي نقل ايمن عبد الواحد من مدير عام إدارة العمرانية إلى مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، ونقل محمد عبد الودود من منصب مدير عام إدارة جنوب إلى مدير عام إدارة الصف التعليمية، ونقل نجوى عبد المعطى من منصب مدير عام إدارة بولاق الدكرور إلى مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ونقل حسين حسنى مرسى عمران من منصب مدير عام إدارة الصف إلى مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية .

وتقرر ايضًا تكليف عصام الدين مصطفى على عبد الرازق ليصبح مديرا عاما لإدارة الحوامدية التعليمية ، وتكليف سمير عبد الستار احمد حجازى مديرا عام لإدارة العياط التعليمية ، وتكليف سيد عبد العزيز عطيه ليصبح مديرا عاما لإدارة الشيخ زايد التعليمية ، وحمدى عبد الفتاح ليصبح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .

وأوضح مدير تعليم الجيزة، أن هذا الاجراء يسري لحين الاعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية وتلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار مع اخطار إدارة شئون العاملين بالمديرية بصورة من القرار لاتخاذ اللازم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود