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«مصر للطيران» ترد قيمة تذكرتين لأكبر حاجين في أولى الرحلات

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رحلات مصر للطيران
رحلات مصر للطيران

خالد الشرقاوي - متابعات

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«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم، أولى رحلات الحج للعام الجاري، فيما تستمر الرحلات حتى السادس من أغسطس المقبل، لنقل نحو 100 حاج من حجاج القرعة والتضامن وحج الأفراد وحجاج الترانزيت بخلاف حجاج الدول الافريقية، والأوربية.

وتُسير «مصرللطيران» جسرًا جويًا من عدد من المطارات المصرية، في مقدمتها القاهرة وبرج العرب والأقصر.

وكعادتها السنوية احتفالا بتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، قررت «مصر للطيران» رد قيمة تذكرتي حج لاثنين من أكبر الحجاج سنًا، وهما الحاج عبد المنعم محمد إسماعيل فياض، ويبلغ من العمر 90 عامًا، والحاجة ظريفة محمود محمد داود، وتـبلغ من العمر 85 عامًا، وهما من حجاج قـرعة الجيزة، وذلك على رحلة رقم MS677 .

وقام بتسليمها الجائزة الطيار شريف عزت، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي،

بجانب رد 50? من قيمة 3 تذاكر لحجاج هذه الرحلة، وهم شفيقة أحمد محمد، محمد عبد العزيز مرسي، زبيدة محمد أحمد ابو العلا، وعدد 10 قسائم وزن اضافي مجاني يتم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين في السحب العلني من الحجاج، وكذلك تقديم هدايا تذكارية أخرى مقدمة من شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.


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