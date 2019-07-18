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الكاف يختار "الغردقة" لاستضافة حفل جوائز إفريقيا 2019

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مدينة الغردقة في مصر لاستضافة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 والذي سيقام في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق سيتاديل سهل حشيش التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي وسيضم الحفل كوكبة من نجوم إفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية بالكاف والفيفا.

وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة إفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك، وفقا لبيان صحفي.

ويشهد الحفل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.



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