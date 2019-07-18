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لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

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الحج

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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تعتزم وزارة الأوقاف إرسال نحو 60 إمامًا وواعظة مرافقين لبعثة الحج، إلى الأراضي المقدسة، خلال موسم الحج القادم، فى تجربة هى الأولى فى تاريخ الوزارة.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري رئيس بعثة الحج، أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ووجه وزير الأوقاف، بوجود نخبة من الأئمة المتميزين لإرشاد الحجاج قبل سفرهم بجميع الموانئ والمطارات المصرية على مدار الساعة، آخذين بالرأي الأيسر على الناس، وذلك إضافة إلى نحو 60 إماما وواعظة مرافقين لبعثات الحج، من بينهم 9 واعظات من الأوقاف يسافرن لأول مرة مصاحبات لبعثات الحج، في تجربة ربما هي الأولى عالميًّا من نوعها في الدفع بالمرأة واعظة مصاحبة لبعثات الحج .

كما وزعت  وزارة الأوقاف مجموعة إصدارات من كتاب "التيسير في الحج" الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المسافرين، تيسيرًا على الحجاج في أداء مناسكهم، وليكون زادًا علميًّا ميسرًا للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثات الحج.


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