  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

"النور" يشيد بالقوات المسلحة في إحباط هجوم انتحاري في "الشيخ زويد"

آخر الأخبار

حزب النور
حزب النور

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

"الجيش" يحذر المتقدمين للحربية من هذا الأمر

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

#

4 جرحى في هجوم انتحاري شرقي العراق

#

علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم

أشاد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بيقظة أبطال القوات المسلحة في صد وإحباط الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الخميس بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وأكد "مخيون"، علي أن هذه الجماعات الإرهابية، توجه من جهات مخابراتية خارجية، بهدف زعزعة الاستقرار، وإشاعة الفوضى في مصر، مشددًا، على أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الخبيثة، ولن تستطيع النيل من مصر.

وأضاف "مخيون"، أن مواجهة الأفكار المنحرفة والتكفيرية والصدامية التي اعتمدت على استخدام العنف وتكفير المجتمع، واستحلال الدماء والقتل، من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة عمومًا، والمجتمع المصري خصوصًا.

وتقدم رئيس حزب النور بخالص العزاء لأسرة البطل الذي اغتالته يد الغدر، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود