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نائب رئيس النور يطالب أهالي سيناء بمواصلة دعم الجيش

الحياة السياسية

جلال مرة: حديث "السيسي" يؤكد أنه رجل دولة
جلال مرة: حديث "السيسي" يؤكد أنه رجل دولة

حسن عاشور

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قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، إن يقظة أبطال القوات المسلحة وإحباطهم للهجوم الإرهابي الذى وقع صباح اليوم بجوار موقف الشيخ زويد؛ ضربة موجعة للجماعات الإرهابية، التي فشلت في الصمود أمام أبطال القوات المسلحة، فراحت تستهدف أماكن تجمع المدنيين.

وطالب "مرة" – في بيان له اليوم- أهالي سيناء بمواصلة دعم القوات المسلحة، والوقوف بجوار جيشهم في حربه علي الإرهاب، مؤكداً على أن تكاتف وتلاحم الأهالي مع الجيش، سيفوت الفرصة علي هذه الجماعات المنحرفة التي تعمل علي نشر الفتن والتفرقة بين عناصر المجتمع المصري الواحد، وسيكون داعماً قوياً للقوات المسلحة في إحباط مخططات الإرهابيين وإفشالهم فشلاً تاماً.

وتوجه نائب رئيس النور بخالص الدعوات للبطل الذي راح ضحية الهجوم، أن يتقبله الله عز وجل في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.


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