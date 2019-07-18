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انقلاب مقطورة نقل محملة بالقمامة في المنصورة

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وكالات

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انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بالقمامة على طريق سندوب تلبانة التابع لمركز ومدينة المنصورة اليوم الخميس، وأحدثت تلفيات بأعمدة الإنارة بالطريق وقطع في الأسلاك.

وعلي الفور انتقلت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة ونائب المجلس المحاسب هاني سليمان إلى موقع انقلاب المقطورة أمام منطقة تجنيد المنصورة.

وأسفر الحادث عن حدوث تلف كامل بسيارة ملاكى ماركة هونداى ماتركس وتلف صندوق سيارة ربع نقل وتلف المقطورة المنقلبة.

وتم رفع السيارات والقمامة وإصلاح الأسلاك المقطوعة وجار إصلاح الأعمدة التالفة، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها بحضور غادة الحمادي نائب رئيس المركز، عماد حمدى الشافعي مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز، السيد إبراهيم رئيس قسم الكهرباء برئاسة المركز.


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