» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه

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أكد الداعية خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله حرم الربا على عباده، إلا أنه جعله لنفسه.

وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس: "الصدقات تربى وتزيد، فالله حرم الربا على عباده، وجعله لنفسه، فيربى الصدقات ويزيدها".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الصدقة لا تنتهى بوضعها في يد المحتاج أو الفقير، وإنما تحتاج إلى رعاية تتمثل في عدم المن والأذى والاعتداء على الغير، مشيرًا إلى أن الصدقة مثل النبات الذي يزرعه الفلاح وتحتاج إلى رعاية مستمرة.


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