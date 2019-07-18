«الزناتي»: نقابة الصحفيين تحصل على 60 تأشيرة حج مجانية

صرح حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط أن السفارة السعودية منحت النقابة 60 تأشيرة مجانية، وذلك بعد خفض نسبة ما تحصل عليه السفارة من تأشيرات لهذا العام عن السنوات السابقة وتخفيضها على جميع الجهات الأخرى .

واوضح الزناتى ان السلطات السعودية وضعت قواعد جديدة للحصول على تأشيرات الحج الفردية مختلفة عن السنوات الماضية ، وتقوم النقابة بمتابعتها بالتواصل مع الزملاء للحصول على التأشيرات .

وقال الزناتى انه سيتم إختيار الزملاء بترتيب الأسماء التى فازت بالقرعة العلنية التى أجريت فى يوم الخميس 30 مايو الماضى وفى حالة إعتذار أي زميل أو عدم تسليمه جواز سفره للنقابة سيتم تصعيد الزملاء من الكشف وفقا لترتيبه فى نتيجة القرعة

وقال الزناتى أنه على الزملاء الذين فازوا بتأشيرات الحج الممنوحة من السفارة تسليم أصل جواز السفر وصورة شخصية بخلفية بيضاء للنقابة بعد غد السبت الموافق 20 يوليو ، فى أولى خطوات الإجراءات للحصول عليها ويعتبر الزميل متنازلاً عن فرصته فى حالة عدم تقديمهما حتى يوم الأحد نظراً لضيق الوقت.

واكد الزناتى على أنه رغم التعليمات التى كانت قد صدرت بتخصيص التأشيرات للصحفيين فقط نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى الحصول على إمكانية تنازل الزميل الصحفى للتأشيرة للأب أو الأم فقط ، بعد تواصله مع السفير السعودي أسامة نقلى .

وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج اشار الزناتى الى ان المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكترونى صالح لمدة(6 أشهر على الأقل) غير مثقوب فى الصفحة الرئيسية.

وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة.

ويتم إدخال بيانات جوازات السفر على النت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد مايعادل (2500ريال سعودى) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).

ولمن يرغب توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها وذلك عبر شركة (الفهد الهندى) ومقرها شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.