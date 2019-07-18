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شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

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محمد فضل- متابعات

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حدائق القبة

فيديو إباحي

شذوذ

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره وبها آثار طعنات متفرقة بجسده داخل شقته بحدائق القبة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه تعرف على عامل أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبعد 3 أيام حاول المجني عليه إثارة المتهم جنسيا بعرض مقاطع إباحية من هاتفه الخاص، لكن المتهم كان يتهرب منه.

وأوضحت التحريات، أن المتهم لم ييأس من فشل محاولاته، وفى يوم الحادث، استدعى المجني عليه المتهم بحجة مساعدته في محتويات الشقة، وأثناء تواجد المتهم داخل الشقة حاول المجني عليه إثارته متعريا من الأسفل، لكن المتهم رفض، فحدثت مشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل الشاب متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة، وقام المتهم بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وساعة يد وفر هاربا.

كان المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل شقته مقتول، بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثانى من عمره، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسد داخل شقتة، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية الجناة، كما استمع فريق آخر لشهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.


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