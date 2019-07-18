مصرع شاب بطلق ناري في أسوان

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وكالات

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لقي شاب مصرعه عقب تعرضه لطلق ناري، أخذًا بالثأر في خصومة ثأرية امتدت لنحو 25 سنة بإحدى القرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بأسوان والمقدم صالح عبد الحليم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بالعثور على جثة لشاب يدعى حمادة.ز 45 سنة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الشاب بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب تعرض للقتل على خلفية خصومة ثأرية امتدت لنحو 25 سنة بين أفراد عائلتين لخلاف على أرض زراعية، حيث قام على أثرها المتهم بمعاونة شقيقه وعمه بقتل أحد أفراد العائلة الأخرى.

ثم قامت أسرة المجنى عليه بالأخذ بالثأر بعد 25 سنة على هذه الواقعة، رغم أنه تم القبض على الثلاثة المتهمين وقضت المحكمة عليهم بعقوبة السجن.


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