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الرئاسة تعلن 10 آلاف تأشيرة للجمهور الجزائرى

الرياضة

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، منح 10 آلاف تأشيرة للجمهور الجزائرى لحضور مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السفارة المصرية في الجزائر وفرت تسهيلات كبيرة جدًا بمنح 10 آلاف تأشيرة خلال ثلاثة أيام، لكي يتمكن الجمهور الجزائري من دعم منتخب بلاده أمام السنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتى تعد رسالة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن بن صالح أعرب عن شكره العميق لتوفير مصر جميع التسهيلات للجمهور الجزائري من أجل دعم ومؤازرة منتخب محاربي الصحراء خلال بطولة الأمم الأفريقية.


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