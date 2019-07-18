  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

مثل أوروبا..

رسميًا.. الكاف يعلن مباراة واحدة لنهائي إفريقيا والكونفدرالية

الرياضة

"الكاف" يحدد موعد قرعة أمم أفريقيا للشباب
"الكاف" يحدد موعد قرعة أمم أفريقيا للشباب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

#

احتجاج رسمي من الأهلي لعدم حضور جماهيره

#

«المسابقات» تقرر إيقاف نجم الزمالك وتغريم «عبد الحفيظ»

#

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة صن دوانز

الكاف

الاتحاد الافريقى

نهائي إفريقيا والكونفدرالية

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من النسخة المقبلة للبطولة.

وأكد أحمد أحمد خلال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي المقامة حاليا في القاهرة على قرار الكاف بإن نهائي بطولتي الأندية في القارة السمراء سيكون من مباراة واحدة فقط بقرار من المكتب التنفيذي للكاف.

وأضاف "سنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة كيفية وضع كراسة شروط لاختيار المدينة المستضيفة للمباراة النهائية".

وتنطلق النسخة الجديد من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويشارك من مصر 4 فرق في بطولتي الأندية الإفريقية للموسم المقبل وهم الأهلي في دوري الأبطال والمصري في الكونفدرالية.

بالإضافة إلى الزمالك وبيراميدز وسيتم تحديد البطولة التي سيشارك بها كلاهما بعد انتهاء مباريات الأبيض في الدوري المصري.

حدثت أزمة بين الوداد والترجي بعدما سجل وليد الكارتي لاعب الفريق المغربي هدف التعادل في الدقيقة 59 تم إلغائه بداعي التسلل وتم استئناف اللعب دون الرجوع إلى حكم الفيديو.

اعترض الوداد بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

وحتى الآن لم تصل الأزمة بين الطرفين إلى حل، خاصة وأن كلاهما يرفض إعادة المباراة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخذ عدة قرارات لتطوير مسابقاته، من ضمنها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم إلى 24 منتخبا، بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود