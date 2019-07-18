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ريال مدريد يضم أول لاعبة في صفوف فريق السيدات

الرياضة

ريال مدريد يضم "أسلاني" كأول لاعبة في صفوف فريق السيدات
ريال مدريد يضم "أسلاني" كأول لاعبة في صفوف فريق السيدات

أحمد سالم

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ريال مدريد للسيدات

أعلنت السويدية كوسوفاري أسلاني توقيعها لنادي ريال مدريد، لتصبح أول لاعبة في الفريق الإسباني الجديد للسيدات.

كان ريال مدريد قد أعلن شرائه لنادي تاكون سي دي (وهو نادي كرة قدم إسباني للسيدات) لينافس بداية من الصيف المقبل.

صاحب الـ 29 عامًا باتت أول لاعبة كرة قدم تشارك في فريق ريال مدريد النسائي الجديد.

السويدية فازت مؤخرًا رفقة منتخب بلاده ببرونزية كأس العالم للسيدات التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا وفاز بها المنتخب الأمريكي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت أسلاني: "فخورة بأن أعلن أنني سأكون أول توقيع رسمي لريال مدريد تاكون سي دي".

وأضافت: "متحمسة لكتابة التاريخ ، والمساعدة في بناء الفريق وأن أكون جزءا من رحلة البداية".

وأتمت: "سيكون حلمًا أن أرتدي أجمل قميص أفضل نادي في العالم ابتداءً من الموسم المقبل.. هلا مدريد".


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