  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

بالفيديو..

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"مرتضى" يفتح النار على سما المصرى: "فين بوليس الآداب"

#

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

#

شاهد.. رسالة قاسية من تامر أمين لـ"ميريام فارس"

#

كابتن الزمالك يفتح النار على شادى محمد بعد "سبه" للزمالك

انتقد الإعلامي تامر أمين، تمني الإعلام المصري فوز الجزائر في مباراة النهائي ببطولة الأمم الأفريقية على السنغال، قائلا: "المسؤولين في السنغال يعرفوا إننا بنتمنى الفوز للجزائر هيزعلوا مننا.. الجزائر شقيقة، والسنغال شقيقة، بلاش غباوة".
وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن المصريين يجب أن يشجعوا غدا "اللعبة الحلوة"، منوهًا بأنه يجب أن يحرص المصريين على الحضور بالمباراة حتى تخرج الملاعب المصرية في شكل يليق بمصر.
وأشاد بدور الشباب المتطوعين في البطولة، واصفا إياهم بالجوهرة، موجها التحية لهم على الدور الذي قاموا به.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود