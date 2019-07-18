تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

18 يوليه 2019 - 10:10 م

انتقد الإعلامي تامر أمين، تمني الإعلام المصري فوز الجزائر في مباراة النهائي ببطولة الأمم الأفريقية على السنغال، قائلا: "المسؤولين في السنغال يعرفوا إننا بنتمنى الفوز للجزائر هيزعلوا مننا.. الجزائر شقيقة، والسنغال شقيقة، بلاش غباوة".



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن المصريين يجب أن يشجعوا غدا "اللعبة الحلوة"، منوهًا بأنه يجب أن يحرص المصريين على الحضور بالمباراة حتى تخرج الملاعب المصرية في شكل يليق بمصر.

