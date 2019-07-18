المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إحباط هجوم سيناء

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تفاصيل إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، موضحًا أن الارتكاز الأمني موجود في منطقة مأهولة بالسكان.



وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن يقظة العناصر الأمنية سبب ضبط الانتحاري، حيث تم التعامل معه واستهدافه قبل أن يصل إلى الارتكاز الأمني، منوهًا بأنه لو كان نجح في تنفيذ هجومه الإرهابي كان سيسفر عن خسائر كبيرة.

