ظريف: "لا معلومات لدينا بشأن إسقاط طائرة إيرانية"

18 يوليه 2019 - 11:50 م

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات" بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.



جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بمكتب الأخير بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان الوزير الإيراني يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تعليقه على حديث ترامب في وقت سابق اليوم، عن إسقاط البحرية الأمريكية طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، عندما اقتربت من سفينة أمريكية.

وقال ظريف للصحفيين: "لا معلومات لدينا بشأن اننا خسرنا طائرة مسيرة اليوم".

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.