بولتون: السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أحد "أسوأ عيوب" الاتفاق

19 يوليه 2019 - 12:03 ص

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الخميس، أن السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم كان أحد "أسوأ عيوب" الاتفاق النووي الإيراني.



وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال بولتون إن "أحد أسوأ الأخطاء في الاتفاق، الذي يظهر الآن بشكل كامل، هو السماح لإيران بالحفاظ على قدرات التخصيب".



وأضاف: "لا ينبغي السماح لإيران بأي تخصيب. سنستمر في الضغط حتى تتخلى إيران عن طموحاتها النووية وأنشطتها الخبيثة".



وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

