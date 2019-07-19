رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

19 يوليه 2019 - 12:10 ص

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد يحدد سن 60 عاما للحصول على المعاش ضمن فئة العاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج.



وأضاف سعودي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الفئات التي يحدد لها سن التقاعد عند 65 عاما وهم أصحاب العمال والعمالة غير المنتظمة.



وتابع أن مشروع القانون يتضمن في عام 2040 أن يكون سن التقاعد 65 سنة وسيتم زيادته بصورة تدريجية حتى يتم الوصول إلى ذلك الرقم موضحا أن حصول الشخص على مد في السن بداية من عام 2032 سيزيد سنة بمقدار كل عامين حتى يصل إلى سن 65 لأصحاب المعاشات.

