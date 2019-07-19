  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:10 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

بالفيديو..

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

آخر الأخبار

"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة لذوي الإعاقة من طلبة الثانوية العامة

#

"التأمين الاجتماعي" يزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة

#

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش

#

هؤلاء هم المستفيدون من زيادة المعاشات

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد يحدد سن 60 عاما للحصول على المعاش ضمن فئة العاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج.
وأضاف سعودي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الفئات التي يحدد لها سن التقاعد عند 65 عاما وهم أصحاب العمال والعمالة غير المنتظمة.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن في عام 2040 أن يكون سن التقاعد 65 سنة وسيتم زيادته بصورة تدريجية حتى يتم الوصول إلى ذلك الرقم موضحا أن حصول الشخص على مد في السن بداية من عام 2032 سيزيد سنة بمقدار كل عامين حتى يصل إلى سن 65 لأصحاب المعاشات.
وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن القانون الجديد أعفى العمالة غير المنتظمة من نسبة صاحب العمل التي يتم دفعها شهريا لصالح صندوق التأمينات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود