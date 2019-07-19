النمسا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

19 يوليه 2019 - 12:30 ص

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من بلدة لوتاش في ولاية تيرول النمساوية.



وفقا لتقارير وسائل الإعلام النمساوية، تحطمت طائرة صغيرة في جبال "وترشتاين" بالقرب من بلدة لوتاش لأسباب غير معروفة.

وأضافت وسائل الإعلام النمساوية، أن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة.