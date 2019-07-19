  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
مصري

كبّلوه بالحديد.. الاعتداء على راكب مصري على متن طائرة رومانية

ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

تأمر أمين لـ الاعلام الرياضي:" بلاش غباوة"

آخر الأخبار

تامر امين
تامر امين

أخبار متعلقة
#

عريقات: نسعى لتنفيذ هذا الأمر الهام

#

الزمالك يخطف صفقة "الأهلي" الجديدة

#

التعذيب في قصور الخلافة (2)

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

هاجم الإعلامي تامر أمين، الاعلام الرياضي المصري بسبب دعمه للجزائر وتمن الفوز لها  في مباراة النهائي ببطولة الأمم الأفريقية على السنغال.

وقال "أمين" عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" : "المسؤولين في السنغال يعرفوا إننا بنتمنى الفوز للجزائر هيزعلوا مننا.. الجزائر شقيقة، والسنغال شقيقة، بلاش غباوة".

وأشار  إلى أن المصريين يجب أن يشجعوا "اللعبة الحلوة"، منوهًا بأنه يجب أن يحرص المصريين على الحضور بالمباراة حتى تخرج الملاعب المصرية في شكل يليق بمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق
» القوى العاملة تحذر المصريين في "قطر" من هذا الأمر
» انتحار شاب في الدقهلية بطريقة مرعبة
» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود