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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا للقضاء على الرشوة

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متابعات حنان حمدتو

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مرسوماً ملكياً يقضي بتعديلات على نظام أحكام الرشوة، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل.

ومن المقرر نقل مكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة، ونشر وإعلان الأحكام الصادرة عنها إلى رئاسة أمن الدولة بدلاً من وزارة الداخلية.

وعليه فيجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي حددته المادة "17" من نظام أحكام الرشوة والذي لا يقل عن 5 آلاف ريال ولا يزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وذلك بعد أن كان هذا الاختصاص لوزارة الداخلية قبل التعديل.

الجدير بالذكر أن صرف المكافأة يكون لكل من أرشد إلى جريمة من جرائم الرشوة المنصوص عليها نظامياً بمعلومات أثبتت الجريمة، ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً.


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